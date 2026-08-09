Guinée: les autorités signent la convention minière de la société Nimba Mining Company
L'an dernier, en août, les autorités guinéennes retiraient sa concession de bauxite à la société GAC, filiale d'Emirates Global Aluminium, dans la région de Boké, dans l’ouest du pays. Dans…
Violences basées sur le genre : le viol, une déviance aussi vieille que l’humanité
Le viol est la forme la plus abjecte des violences basées sur le genre. Il avilit aussi bien le coupable que la victime. En effet, il révèle l'animalité et la…
Arrestation de gens du BL à Guéckédou : vers une démission des conseillés du parti à Ouendé-Kénéma ?
Le 4 août, deux responsables et un militant du Bloc libéral (BL) de la sous-préfecture de Ouendé-Kénéma ont été écroués à la maison d’arrêt de Guéckédou, pour « tentative d’incendie…
Ministère de l’Economie et des Finances: Avis d’Appel d’Offres pour l’Achat de matériels informatiques en faveur de la Direction Générale du Budget
Ministère de l’Economie et des Finances: Avis d’Appel d’Offres pour l’Achat de matériels informatiques en faveur de la Direction Générale du Budget...
Violences basées sur le genre : Du harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel et toutes les autres formes de violences liées au sexe sont devenus monnaie courante. Les médias et les réseaux sociaux en font étalage tous les jours chez-nous…
Restitution des restes de Bokar Biro : entre mémoire familiale et regard anthropologique
Les récentes déclarations du ministre guinéen de la Culture, Moussa Moïse Sylla, en faveur de la restitution du crâne de mon ancêtre, Bokar Biro Barry, ainsi que de ceux de…
Exploitation du Simandou : Plus de 2 millions de tonnes de fer exportées
Le 6 août, le directeur général de SimFer, Chris Aitchison, a tenu sa conférence de presse trimestrielle, au siège de la société à Coléyah. Il en a profité pour présenter…
Voyages, emplois décents : les escrocs piègent de nombreux jeunes
L’ambition effrénée des jeunes à quitter le bled les mène souvent à la déchéance. Depuis un certain moment, de nombreux Guinéens se retrouvent piégés en Sierra Leone par des réseaux…
La Guinée demande à la France la restitution du crâne de Bokar Biro et de trois de ses proches
La Guinée demande officiellement à la France la restitution du crâne de Bokar Biro et de trois de ses proches, son fils, son frère et son chef de guerre. C'est…
« Congés annuels » présidentiels : Doumbouya s’envole, l’opposition s’agite, l’armée rassure
Pour rompre avec le mystère qui avait entouré sa dernière villégiature, le président guinéen a cette fois-ci communiqué sur son départ en vacances. Malgré tout, les spéculations vont bon train…au…
Actualités : La Une de La Lance du 5 août en Kiosque
Actualités : La Une de La Lance du 5 août en Kiosque...#News
Monnaie unique Eco : Comment expliquer la volte-face de la Guinée
La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) intensifie ses démarches pour l’instauration de l’Eco, la future monnaie unique, afin de renforcer l’intégration économique et monétaire des États…
Intégration à la Fonction publique : Les enseignants contractuels haussent le ton et menacent
Ils exigent la signature de leurs arrêtés d'engagement avant la rentrée scolaire et menacent de perturber l'ouverture des classes sur l'ensemble du territoire...#News
PAM: Avis de Vacance Externe Roster Enqueteurs
PAM: Avis de Vacance Externe Roster Enqueteurs...
Appel à l’Élite Guinéenne : Rompez le silence et sauvez la République
Je me suis toujours posé cette lancinante question, et je sais ne pas être le seul Guinéen à être hanté par ce mystère : comment des intellectuels de haut niveau,…
Réseaux sociaux et autorités de régulation : Tous inaccessibles !
Depuis le 28 juillet, les réseaux sociaux Facebook, YouTube et TikTok sont inaccessibles en Guinée. Les autorités en charge des télécomplications...
Situation sociopolitique : les Forces vives dressent un bilan alarmant
Dans une déclaration rendue publique lundi 3 août, les Forces vives de Guinée ont procédé à une analyse critique de la situation sociopolitique du pays, qui sort de plusieurs années…
Sénégal: à Touba, un Grand Magal aussi marqué par des accidents de la route
Des millions de pèlerins se sont retrouvés, comme chaque année, dans la cité religieuse pour le plus grand rassemblement religieux du Sénégal. Le Grand Magal commémore...
COMMUNIQUÉ DE PRESSE: Le Groupe Ecobank maintient une solide dynamique de croissance au premier semestre 2026: hausse de 15 % des revenus à 1,3 milliard US$ et un bénéfice avant impôt atteignant 423 millions US$
Le Groupe Ecobank maintient une solide dynamique de croissance au premier semestre 2026 : hausse de 15 % des revenus à 1,3 milliard...
Procès du massacre du 28 septembre 2009 : deux ans après un verdict retentissant, le délitement de la justice
En Guinée, deux ans après le verdict dans le premier procès du 28 septembre 2009, jamais le processus de justice n’a paru aussi fragile. Ce procès historique promettait l’établissement de…
Avis à Manifestation d’Intérêt pour la Sélection d’une Consultant(e) chargé(e) d’accompagner la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) dans l’élaboration de son Plan Stratégique 2027-2040
Avis à Manifestation d’Intérêt pour la Sélection d’une Consultant(e) chargé(e) d’accompagner la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) dans...
Bintou Keïta : Une diplomate de crises au chevet de l’éducation
Le prési Mamadi Doum-bouillant a remanié le 27 juillet le goubernement du PM Amadeus Oury Bah. On note l’entrée de quatre nouveaux ministres dont Bintou Keita, fonctionnaire internationale qui entend…
Justice : Des avocats réclament leurs honoraires à l’Agent judiciaire de l’État
Après plus de deux ans à défendre l’État devant les différentes juridictions du pays, notamment contre les anciens dignitaires du pouvoir Alpha Condé, les avocats intervenant pour le compte de…
Lafou/Lélouma : Une nourrice meurt dans un puits
Deux semaines après avoir donné naissance à un garçon, Mariama Lamarana Diallo perd la vie. Son corps a été repêché au fond d'un puits, dans la soirée du 31 juillet,…
Circulation des gros porteurs : Une missive pour Mamadi Doum-bouillant
Je me permets de vous adresser cette lettre ouverte au nom des milliers de Guinéennes et de Guinéens qui, chaque jour, empruntent nos routes la peur au ventre. Cette inquiétude…
Actualité : La Une du Lynx N° 1790 du 3 août en kiosques au ministère de l’Urbanisme, à la Pâtisserie centrale, à Dixinn-Terrasse, à la pharmacie Diaguissa…
Actualité : La Une du Lynx N° 1790 du 3 août en kiosques au ministère de l'Urbanisme, à la Pâtisserie centrale, à Dixinn-Terrasse, à la pharmacie Diaguissa...
Ousmane Sonko vs Diomaye Faye : Un cas d’école
La fin du règne de Macky Sall a été tumultueuse et compliquée par les espiègleries de deux jeunes gorguis, deux mousquetaires ayant fini par avoir la peau du messie de…
Mandiana : un conflit foncier vire à l’affrontement
Un affrontement a secoué, samedi 1er août, les districts de Bankoumana et de Djoma-Balandou, dans la sous-préfecture de Kondianakoro (Mandiana). À l’origine des violences, un litige foncier pourtant déjà tranché…
Avis d’Appel d’Offres pour l’Acquisition d’un (01) véhicule de type 4X4 pour le Centre de Gestion des Ressources en Eau à Conakry, République de Guinée
Avis d’Appel d’Offres pour l’Acquisition d’un (01) véhicule de type 4X4 pour le Centre de Gestion des Ressources en Eau à Conakry, République de Guinée
PRET SCOLAIRE ECOBANK : UN MEILLEUR CHOIX POUR PREPARER LA RENTREE SCOLAIRE DE VOS ENFANTS
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Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget: Avis d’Appel d’Offres pour la fourniture des biens en deux (02) lots distincts en faveur de la Direction Générale du Budget
Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget: Avis d'Appel d'Offres pour la fourniture des biens en deux (02) lots distincts en faveur de la Direction Générale du Budget...
Mandiana : Le couperet tombe au tribunal
Le jeudi 30 juillet, le Tribunal criminel pour enfant de Mandiana a jugé l’affaire du viol collectif de Djoma-Balandougou. Attirée hors du village sous prétexte d'une leçon de conduite de…
La Gendarmerie nationale Guinéenne face à son histoire : Réinventer la force publique pour consolider l’État de droit
Parmi les institutions qui structurent la République de Guinée, la Gendarmerie Nationale occupe une place aussi centrale que complexe. Héritière d’une tradition séculaire, cette force armée à statut militaire se…
Remaniement : Doumbouya recycle plus qu’il ne renouvelle
À travers un décret du 27 juillet lu sur les antennes de la RTG, Mamadi Doumbouya a procédé à un mini-remaniement gouvernemental. Il y a eu des départs, des arrivées…
Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye : Hobbes et Machiavel à l’épreuve de la politique sénégalaise
Les dynamiques politiques sénégalaises offrent aujourd’hui un cas d’école sur la manière dont une alliance forgée dans l’adversité peut être confrontée aux réalités de l’exercice du pouvoir. L’histoire récente est…
Goréyé (Boké) : Le corps d’un élève retrouvé dans la concession familiale
Le 29 juillet, le corps sans vie de Mohamed Sylla, la vingtaine, a été retrouvé à son domicile à Goréyé, dans la commune urbaine de Boké. Tout porte à croire…
Burkina Faso : recycler le plastique pour équiper les écoles
Une entreprise locale fabrique du mobilier scolaire à partir de déchets plastiques dans l’objectif de lutter contre la...
Revue de presse Afrique (Rfi)/À la Une : le rapprochement entre Dakar et Bamako
« La venue éclair du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Bamako avant-hier n’est pas anodine, pointe Maliweb. C’est la première visite d’un chef d’État de la Cédéao au Mali…
Actualité: La Une de La Lance N°1537 en kiosques au ministère de l’Urbanisme, à la Pâtisserie centrale, à Dixinn-Terrasse, à la pharmacie Diaguissa…
Actualité: La Une de La Lance N°1537 en kiosques au ministère de l'Urbanisme, à la Pâtisserie centrale, à Dixinn-Terrasse, à la pharmacie Diaguissa...
Dix mois sans mon père : une lettre aux autorités guinéennes et à la conscience du monde
El Hadj Adama Keïta, 76 ans, a été enlevé et reste porté disparu depuis le 29 septembre 2025. Son fils Mamoudou Babila KEITA, journaliste, s'adresse aujourd'hui directement aux autorités guinéennes…
Retour à l’ordre constitutionnel en Guinée : vers le poing final !
Le processus de retour à l'ordre constitutionnel vient d'atteindre son poing d'achèvement et d'affinement à travers l'installation de l'organe législatif. Le 17 juillet, les tout nouveaux honorables dépités se sont...
Bowé (Yomou) : La foudre tue deux élèves
Le 27 juillet, vers 22h, deux élèves ont été tués par la foudre à Ouro, dans la sous-préfecture de Bowé, préfecture de Yomou. Les victimes : Philippe Lamah, 9 ans,…
Déclassé en économie : l’argent que la compagnie vous doit et ne vous dira jamais
Vous avez payé la classe affaires, on vous a assis en économie. La compagnie appelle ça un « surclassement à l'envers ». Le droit européen, lui, appelle ça une dette…